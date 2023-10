Mitglieder des Feuerwehr-Fördervereins in Wanzleben haben kürzlich Schilder und Hinweistafeln in der Stadt gesäubert. Dabei entfernten sie Aufkleber und Graffiti. Löblich, aber wenig später hatten Schmierfinken die Arbeit wieder zunichtegemacht.

Schmierereien in Wanzleben

Kaum hatten Tino Bauer, Bernd Hahn und Jochen Benkenstein ihren Einsatz in der Stadt beendet, prangten schon wieder neue Schmierereien und Aufkleber auf einem Hinweisschild am Gymnasium.

Wanzleben - Den Beteiligten schwillt noch jetzt der Puls, wenn sie an ihre Aktion zurückdenken. „Wir haben uns gefreut, dass wir in dem gesetzten Zeitrahmen gut vorangekommen sind“, sagt der an dem Einsatz beteiligte Ortsbürgermeister Tino Bauer (parteilos).