Sülzetal-Bürgermeister Jörg Methner freut sich über junge Unterstützung in der Gemeindeverwaltung. Sophia Laue (Mitte) hat am 1. August ihre Ausbildung im Rathaus in Osterweddingen begonnen und Mandy Dunkel verstärkt nach erfolgreicher Ausbildung ab sofort die Gemeindeverwaltung als Fachkraft.

Osterweddingen - Frischer Wind in der Gemeindeverwaltung des Sülzetals in Osterweddingen. Zum Monatsbeginn durfte die Gemeindeverwaltung ihre neue Auszubildende begrüßen. Sophia Laue aus Hakeborn startete in ihr Berufsleben mit einer Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten.

„Da meine Mutter und meine Tante bereits im öffentlichen Dienst arbeiten, habe ich schon länger Interesse an diesem Beruf und sehe hier für mich eine gute Perspektive für die Zukunft“, erklärte Sophia Laue zu ihrem Start ins Berufsleben. Sie wird in den kommenden drei Jahren alle Fachbereiche der Sülzetal-Verwaltung nach und nach durchlaufen und in die verschiedenen Arbeitsprozesse integriert werden. Für die Gemeinde Sülzetal ist sie seit langer Zeit die erste Auszubildende.

Neue Kollegin kümmert sich um Kitas und Horte

Im gleichen Zuge hat Mandy Dunkel ihre Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten erfolgreich beendet. Ohne Unterbrechung trat sie ihre Anstellung im Fachbereich eins an. Sie hatte die Ausbildung als Umschulung unter einem anderen Träger absolviert und ist künftig die Ansprechpartnerin zum Thema Kindertagesstätten und Horte in der Gemeinde Sülzetal.

Sie übergab ihrer Nachfolgerin Sophie Laue symbolisch eine Schultüte zum erfolgreichen Ausbildungsbeginn. Auch Sülzetal-Bürgermeister Jörg Methner freut sich über den Personalzuwachs: „Ich möchte jungen Menschen die Chance geben hier eine Ausbildung zu absolvieren, um ihnen anschließend perspektivisch einen festen Arbeitsplatz bei uns in der Einheitsgemeinde zu ermöglichen. Frau Laue hat sich einem Auswahlverfahren gestellt und abschließend den Zuschlag bekommen. Auch das wir Frau Dunkel eine befristete Übernahme ermöglichen konnten zeigt, dass wir im Bereich Personalplanung auf dem richtigen Weg sind.“