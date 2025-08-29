Als das neue Familienmitglied geboren wird, hält Ururoma Leonore Ohm sie mit leuchtenden Augen im Arm. Fünf Generationen vereint – ein Moment, den sie sich als Flüchtlingskind nie hätte träumen lassen.

Vom Flüchtlingskind zur Ururoma: Leonore Ohm feiert das Leben mit fünf Generationen

So lebt eine Großfamilie in der Börde

Ururoma Leonore Ohm aus Eggenstedt hält die kleine Zoey Charlotte Pape im Arm. Das Baby stellt die fünfte Generation der Eggenstedter Großfamilie dar..

Eggenstedt - Die Geburt der kleinen Zoey Charlotte Pape hat nicht nur die Eltern Julian Pape und Samantha Behrens stolz gemacht. Die Ururoma ist ganz besonders glücklich, dass sie diesen besonderen Augenblick erleben durfte. Wie ist das Leben eigentlich so in einer Großfamilie?