In Klein Wanzleben haben sich die Teams der Horte im Fußball gemessen. Als Titelverteidiger waren die jungen Kicker aus dem Zuckerdorf.

Duelle der Hortkinder in Klein Wanzleben

Klein Wanzleben/cc. - Das traditionelle Fußballturnier der Horte hat in diesem Jahr in Klein Wanzleben stattgefunden. Beteiligt haben sich die Standorte Seehausen, Wanzleben und als Gastgeber die Klein Wanzleber. Allesamt haben je zwei Teams ins Rennen geschickt.

Am Ende setzten sich die Gastgeber durch. Das haben sie auch schon im Jahr 2023 geschafft und haben deshalb das Turnier ausgerichtet. Das wird nun auch im kommenden Jahr wieder zu ihren Aufgaben gehören. In der Vergangenheit haben nahezu alle beteiligten Horte schon einmal das Turnier ausgerichtet. Die Veranstaltung gibt es schon seit gut acht Jahren. Die Idee dazu hatte Christian Richter als Erzieher in Seehausen. Heute ist er der Leiter der Kita „Ria Runkel“ im Zuckerdorf.

„Die sechs Mannschaften haben mit viel Einsatz, aber fair um den Titel gekämpft“, schätzt er ein. Als Schiedsrichter fungierte Erzieher Sebastian Müller aus Wanzleben. Vom Spielfeldrand feuerten die Klein Wanzleber Cheerleader, die wieder tanzend und jubelnd dabei waren, die Teams an.

So siegte die zweite Mannschaft aus dem Zuckerdorf. Als beste Spielerin wurde Lena Leseberg aus Wanzleben geehrt. Bester Torwart war Marvin Pichert von den Gastgebern. Das Siegerteam bekam den Wanderpokal und alle beteiligten Spieler erhielten je eine Teilnehmerurkunde und eine Medaille für den tollen Einsatz bei dem Turnier.