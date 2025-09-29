Der ASB-Rettungshundezug aus Magdeburg und die Feuerwehr Seehausen absolvieren eine gemeinsame Aktion. Am Seeufer stoßen sie dabei auf ganz neue Herausforderungen.

Die Zugführerein Constanze Anton (rechts) erläutert den Mitgliedern der Feuerwehr Seehausen die Aufgaben des ASB-Rettungshundezuges.

Seehausen. - Hunde bellen und huschen am Seeufer entlang, Kommandos werden erteilt. Die ehrenamtlichen Sanitäter des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) agieren mit ihren Hunden. Dabei geht es um die Flächensuche und das sogenannte Mantrailing, bei dem Personen gefunden werden müssen.