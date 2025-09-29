weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  Einsatz für Retter in der Börde: Gemeinsame Rettung in Seehausen: Hunde und Feuerwehr im Einsatz

Der ASB-Rettungshundezug aus Magdeburg und die Feuerwehr Seehausen absolvieren eine gemeinsame Aktion. Am Seeufer stoßen sie dabei auf ganz neue Herausforderungen.

Von Christian Besecke 29.09.2025, 18:01
Die Zugführerein Constanze Anton (rechts) erläutert den Mitgliedern der Feuerwehr Seehausen die Aufgaben des ASB-Rettungshundezuges. Foto: Christian Besecke

Seehausen. - Hunde bellen und huschen am Seeufer entlang, Kommandos werden erteilt. Die ehrenamtlichen Sanitäter des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) agieren mit ihren Hunden. Dabei geht es um die Flächensuche und das sogenannte Mantrailing, bei dem Personen gefunden werden müssen.