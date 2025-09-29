Einsatz für Retter in der Börde Gemeinsame Rettung in Seehausen: Hunde und Feuerwehr im Einsatz
Der ASB-Rettungshundezug aus Magdeburg und die Feuerwehr Seehausen absolvieren eine gemeinsame Aktion. Am Seeufer stoßen sie dabei auf ganz neue Herausforderungen.
29.09.2025, 18:01
Seehausen. - Hunde bellen und huschen am Seeufer entlang, Kommandos werden erteilt. Die ehrenamtlichen Sanitäter des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) agieren mit ihren Hunden. Dabei geht es um die Flächensuche und das sogenannte Mantrailing, bei dem Personen gefunden werden müssen.