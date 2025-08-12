Schulentwicklung in Wanzleben Sinkende Schülerzahlen: Schulstandort Klein Wanzleben gefährdet
Wegen sinkender Schülerzahlen und fehlender Mittel steht die Grundschule im Zuckerdorf vor dem Aus. Ein privates Konzept könnte den Standort retten.
Aktualisiert: 12.08.2025, 11:55
Klein Wanzleben. - Den Knackpunkt in der Debatte stellen die zu erwarteten Einschüler für die kommenden Jahre in den Grundschulen in der Stadt Wanzleben-Börde dar. So deuten sich für gleich vier von fünf Standorten enorme Probleme an.