Mit dem Vorreiten erweisen Reiter Gleichgesinnten zu besonderen Anlässen die Ehre. Allerdings wird diese Sitte immer seltener praktiziert. Zumindest in der Altmark soll sich das jetzt ändern.

Britta Meyer-Roschau (links) war Hauptorganisatorin und freut sich mit Anna-Lena Bierstedt, dass alles geklappt hat.

Altmarkkreis. - „Seht ihr toll aus! Wo geht’s denn hin?“ So oder ähnlich reagieren Passanten, wenn sie in ihrem Ort einen Tross schick herausgeputzter Reiter an sich vorbeiziehen sehen. Dabei ist weit und breit kein Turnierplatz ist sicht.