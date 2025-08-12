weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  4. Ristedter gratulieren in Gieseritz: Altmärker erweisen mit Pferden die Ehre

Mit dem Vorreiten erweisen Reiter Gleichgesinnten zu besonderen Anlässen die Ehre. Allerdings wird diese Sitte immer seltener praktiziert. Zumindest in der Altmark soll sich das jetzt ändern.

Von Meike Schulze-Wührl 12.08.2025, 14:20
Britta Meyer-Roschau (links) war Hauptorganisatorin und freut sich mit Anna-Lena Bierstedt, dass alles geklappt hat.
Britta Meyer-Roschau (links) war Hauptorganisatorin und freut sich mit Anna-Lena Bierstedt, dass alles geklappt hat. Meike Schulze-Wührl

Altmarkkreis. - „Seht ihr toll aus! Wo geht’s denn hin?“ So oder ähnlich reagieren Passanten, wenn sie in ihrem Ort einen Tross schick herausgeputzter Reiter an sich vorbeiziehen sehen. Dabei ist weit und breit kein Turnierplatz ist sicht.