Die vom Stadtrat der Einheitsgemeinde Wanzleben beschlossene Schließung der Grundschule in Klein Wanzleben beschäftigt weiter die Gemüter. Eine Bürgerinitiative sammelt jetzt Unterschriften dagegen.

Von Christian Besecke 18.09.2025, 18:00
Jennifer Lee (von links), Anna Skowasch, Dominik Mosebach und Ilona Rohde gehören zu der Elterinitiative, die sich für einen Bürgerentscheid über die Zukuft der Grundschule in Klein Wanzleben stark macht. Foto: Christian Besecke

Klein Wanzleben. - Die nunmehr beschlossene Schließung der Lehranstalt im Zuckerdorf wollen die Mitglieder einer Initiative von Eltern so nicht stehen lassen. Vielmehr soll über eine Unterschriftensammlung ein Bürgerbegehren initiiert werden. Ziel ist es, einen Bürgerentscheid zu erreichen. Aber geht das auch so einfach?