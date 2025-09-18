Schulschließung in der Börde Grundschule Klein Wanzleben vor dem Aus – Eltern fordern Bürgerentscheid
Die vom Stadtrat der Einheitsgemeinde Wanzleben beschlossene Schließung der Grundschule in Klein Wanzleben beschäftigt weiter die Gemüter. Eine Bürgerinitiative sammelt jetzt Unterschriften dagegen.
18.09.2025, 18:00
Klein Wanzleben. - Die nunmehr beschlossene Schließung der Lehranstalt im Zuckerdorf wollen die Mitglieder einer Initiative von Eltern so nicht stehen lassen. Vielmehr soll über eine Unterschriftensammlung ein Bürgerbegehren initiiert werden. Ziel ist es, einen Bürgerentscheid zu erreichen. Aber geht das auch so einfach?