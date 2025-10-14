Der Bauhof der Einheitsgemeinde Wanzleben arbeitet seit kurzem mit einer neuen Struktur. Wie ist es dazu gekommen und was hat das für Auswirkungen?

Mitarbeiter des Bauhofs kümmern sich in der Stadt um die Leerung von Auffangbehältern der Regenwasser-Kanäle in Wanzleben.

Wanzleben - Die Mitarbeiter des Bauhofs sind im Gebiet der Einheitsgemeinde nahezu überall anzutreffen. Sie bauen Spielplätze auf, kümmern sich um die Friedhöfe und viele andere Dinge. Die Truppe ist vielseitig einsetzbar, da sie über Spezialisten verfügt, die alle möglichen Einsatzbereiche abdecken können.