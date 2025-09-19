weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Technikfans pilgern in die Börde: Historische Kommunikationstechnik erleben: Fernmeldemuseum Bottmersdorf begeistert Besucher aus ganz Deutschland

Das Fernmeldemuseum in Bottmersdorf hat sich zu einer deutschlandweit bekannten Adresse gemausert. Zum „Tag des offenen Denkmals“ begrüßen die Betreiber zahlreiche interessierte Besucher.

19.09.2025, 18:00
Matthias Hülle (links) erläutert den Besuchern aus Gera und Magdeburg die Telefontechnik.
Matthias Hülle (links) erläutert den Besuchern aus Gera und Magdeburg die Telefontechnik. Foto: Hagen Uhlenhaut

Bottmersdorf - Mittlerweile pilgern Fans aus ganz Deutschland in das beschauliche Bottmersdorf. Kein Wunder, lockt doch hier eine ganz besondere Ausstellung historischer und vor allen Dingen komplett funktionierender Kommunikationstechnik.