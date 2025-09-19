Technikfans pilgern in die Börde Historische Kommunikationstechnik erleben: Fernmeldemuseum Bottmersdorf begeistert Besucher aus ganz Deutschland
Das Fernmeldemuseum in Bottmersdorf hat sich zu einer deutschlandweit bekannten Adresse gemausert. Zum „Tag des offenen Denkmals“ begrüßen die Betreiber zahlreiche interessierte Besucher.
Bottmersdorf - Mittlerweile pilgern Fans aus ganz Deutschland in das beschauliche Bottmersdorf. Kein Wunder, lockt doch hier eine ganz besondere Ausstellung historischer und vor allen Dingen komplett funktionierender Kommunikationstechnik.