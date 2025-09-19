Das Fernmeldemuseum in Bottmersdorf hat sich zu einer deutschlandweit bekannten Adresse gemausert. Zum „Tag des offenen Denkmals“ begrüßen die Betreiber zahlreiche interessierte Besucher.

Matthias Hülle (links) erläutert den Besuchern aus Gera und Magdeburg die Telefontechnik.

Bottmersdorf - Mittlerweile pilgern Fans aus ganz Deutschland in das beschauliche Bottmersdorf. Kein Wunder, lockt doch hier eine ganz besondere Ausstellung historischer und vor allen Dingen komplett funktionierender Kommunikationstechnik.