Sorge vor Vogelgrippe bleibt Hühner wochenlang eingesperrt: Jetzt werden Züchter von Anfragen überrannt
Ein Legehennenbetrieb aus der Börde beklagt die Probleme nach der wegen der Vogelgrippe angeordneten Stallpflicht. Der Bauernverband, Züchter und eine Tierärztin teilen die Sorgen - vor allem in der jetzigen Hauptausstellungs-Saison. Trotzdem ist in Lichtblick in Sicht.
12.12.2025, 14:00
Wanzleben/Bösdorf - Wochenlang durften die Hühner in der Börde und aus großen Teilen Deutschlands nur durch die Gitter auf die Wiese starren. Es galt wegen des großflächigen Ausbruchs der Vogelgrippe die Stallpflicht. Die wurde nach etwa vier Wochen in der Börde inzwischen wieder aufgehoben. „Die Sorge ist natürlich trotzdem da“, erklärt Tierärztin Julia Lüning.