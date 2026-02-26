weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Pflege in der Börde: Im Altenbetreuungszentrum Wanzleben sind Mitarbeiter und Bewohner wie eine große Familie

In der Wanzleber Pflegeeinrichtung ist Pflege mehr als ein Beruf – sie ist eine Gemeinschaft. Zwischen Märchenbühne, Musiknachmittagen und gelebter Kollegialität entsteht für Mitarbeiter und Bewohner ein Zuhause.

Von Sophie-Charlott Weiß 26.02.2026, 18:27
Pflegefachkraft Michaela Metz, Pflegedienstleiterin Mandy Freke und Pflegefachkraft Fabian Heuer sind drei der 42 Mitarbeiter des Altenbetreuungszentrums Wanzleben. Foto: Sophie-Charlott Weiß

Wanzleben - Im Altenbetreuungszentrum in Wanzleben herrscht ein familiärer Ton. Viele kennen sich seit Jahren, Mitarbeiter und Angehörige begegnen sich häufig per Du. Der Alltag wirkt weniger wie der Betrieb einer klassischen Einrichtung, sondern eher wie das Zusammenleben in einer überschaubaren Gemeinschaft. 45 Bewohner werden hier von 42 Mitarbeitern begleitet, darunter 27 in der Pflege – ein Verhältnis, das persönliche Ansprache und verlässliche Bezugspersonen ermöglicht.