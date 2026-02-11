Das Altenbetreuungszentrum Wanzleben dreht mit Mitarbeitern und Bewohnern Videos und lädt diese auf Facebook hoch. Wie die Idee zustande gekommen ist und warum die Einrichtung das Ganze macht.

Das Altenbetreuungszentrum (ABZ) in Wanzleben produziert seit Neuestem lustige Videos, die zeigen, wie viel Spaß die Arbeit in der Altenpflege machen kann. Die Videos stoßen seitdem hundertfach auf positive Resonanz.

Wanzleben - Reels in den sozialen Medien liegen voll im Trend. Dabei handelt es sich um kurze Videos mit einer maximalen Länge von 90 Sekunden, die auf Plattformen wie Instagram, Facebook und Co. hochgeladen werden. Die Clips lassen sich mit Musik, Texten, Effekten oder Filtern kreativ gestalten.