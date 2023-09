Langenweddingen - „Aktuell müssen wir sehr viel Apfelsorten hier bei uns ernten. Hinzu kommen auch noch die Birnen und die Pflaumen“, erklärt Sabine Hornemann.

Sie leitet den Langenweddinger Familienbetrieb Obsthof Hornemann. Auf unserem Bild werden gerade die Äpfel der Sorte „Rubinette“ geerntet. In Langenweddingen stehen 25000 Bäume. Hornemann erwartet in diesem Jahr eine Ernte von bis zu 200 Tonnen.

Den Großteil der Ernte verkauft der Obsthof über seinen Hofladen. Der Betrieb ist auch Partner vom Schulobstprogramm in Sachsen-Anhalt. So kommen auch Mädchen und Jungen in Kindertagesstätten und Schulen in den Genuss von Obst aus ihrer Region.