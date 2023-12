Die Weihnachtsstimmung an den Buden an der Grundschule in Osterweddingen ist spitze. Der Polizeichor Magdeburg singt zusammen mit dem Schulchor in der voll besetzten Sporthalle.

OSTERWEDDINGEN - Der Adventsbasar an der Grundschule in Osterweddingen hat kaum begonnen, da stehen schon Dutzende Besucher an den Ständen zusammen. Sie frieren. Viele von ihnen treten mit den Füßen auf der Stelle, um sich warm zu halten.

Aber alle haben dieses Weihnachtsmarktlächeln im Gesicht. Kein Wunder: An den Ständen gibt es Glühwein und Punsch. Der Duft vom Gegrilltem, Waffeln und Grünkohl schwebt in der Luft. An einem Stand wird über Selbstgebasteltes gestaunt. In der Schule erwartet die Besucher zudem ein Flohmarkt und das Schulcafé. Da wird jedem warm ums Herz.

300 Besucher in der Sporthalle

„Bei uns gibt es aber nicht nur Weihnachtsstimmung. In der Sporthalle trat jede Klasse mit einem Lied auf. Die Halle war pickepackevoll. Über 300 Besucher waren das bestimmt. Der Höhepunkt war im Anschluss das Konzert des Polizeichors. Die Magdeburger gaben uns ein Benefizkonzert“, freute sich die Vorsitzende des Fördervereins der Grundschule, Liane Samland.

Mayla (9) aus Osterweddingen aus der Klasse 4a war beim Chorsingen mit dabei. „Wir haben so viel geprobt. Da hat das heute einfach super geklappt.“

„Wir singen heute mit 25 von knapp 60 Mitgliedern bei uns im Chor. Unsere Titel sind bunt gemischt. Das beginnt beim klassischem Gesang bis hin zu rockigen Interpretationen von Weihnachtsliedern“, beschrieb der Vorsitzende des Polizeichors, Torsten Ahnelt, das Musikprogramm. Osterweddingens Bürgermeisterin Birgit Wasserthal saß dabei in der ersten Reihe: „Dieser Weihnachtsmarkt mit seinem Programm ist spitze. Das zeigt der Zulauf.“

Viele Helfer packen mit an

„Das macht einfach Spaß, hier mit anzupacken“, versicherte Matthias Strube. Viel Zeit für lange Auskünfte hatte der Langenweddinger allerdings nicht, denn zusammen mit Sven Peters aus Osterweddingen musste er draußen die Besucher in der nicht enden wollenden Schlange mit frisch Gegrilltem versorgen. Schon seit 15 Jahren hilft Strube beim Adventsbasar am Grill mit.

„Mein Team und ich bereiten diesen Markt mit Leidenschaft vor. Die Chorproben gleichen im Vorfeld immer einer Dressur. Wenn dann die Disziplin stimmt, alle auf ein Zeichen von mir aufstehen, und der Gesang beginnt, geht mir das Herz auf. Das ist erfüllend“, verrät Schulleiterin Petra Meyer. Schon ist sie aber wieder verschwunden. Ein Kind braucht Hilfe und zieht sie weg. Die Eltern sollen gefälligst etwas am Stand mit dem Selbstgebastelten kaufen.

Sven Peters aus Osterweddingen (l.) und Matthias Strube aus Langenweddingen kümmern sich beim Adventsmarkt der Grundschule ums frisch Gegrillte. Foto: Udo Mechenich

„Dieser Weihnachtsmarkt an der Grundschule ist immer sehr schön. Da merkt jeder Besucher, mit wie viel Liebe der vorbereitet wurde. Wenn es passt und Hilfe gebraucht wird, unterstütze ich immer gerne“, so Besucher Marco Falkenberg. Seine beide Söhne waren hier zur Schule gegangen.

Der gesamte Erlös des Adventsbasars geht an Projekte von Schule und Hort.