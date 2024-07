Mitten im Osterweddinger Gewerbegebiet wird gerade fleißig gebaut. 2,5 Millionen Euro werden in die Hand genommen. Was soll dort entstehen?

Osterweddingen. - Noch ist es nur eine riesige, leere Fläche auf der Bagger und Planierraupen umherfahren, Anschlussrohre liegen herum. Steinquader warten auf ihre Verlegung.

In einem Bauwagen gibt es Lagebesprechungen. Wenn alles klappt, stehen auf dem Grundstück ungefähr in der Mitte an den „Langen Göhren“ ab Februar 2025 erste Parkplätze für Lkw zur Verfügung. Wenn alles fertig ist, sollen es 40 sein. Das Investitionsvolumen liegt bei rund 2,5 Millionen Euro. Geplant ist ein digitales Buchungssystem. An einer Schranke an der Einfahrt können sich die Lkw-Fahrer dann einbuchen.

„Hier im Gewerbegebiet Sülzetal/Osterweddingen gibt es einen massiven Engpass an Parkplätzen für Lkw. Da von dem benachbarten Grundstück an unsere Firmenzentrale ein Teil nicht landwirtschaftlich genutzt wird, haben wir uns entschieden, hier Parkplätze für Lastwagen anzubieten“, berichtet der Geschäftsführer des Landwirtschaftsbetriebes „Meine und Claus“, Jörg Claus.

Ein zweites Standbein

Das Unternehmen „Meine und Claus“ ist ein klassischer Ackerbaubetrieb. Zusammen mit ihrem Team bauen die beiden Geschäftsführer, Jörg Claus und Hans-Heinrich Meine, Zuckerrüben, Weizen, Raps, Gerste und Kartoffeln an. Daneben wollen sie nun ein zweites Unternehmensstandbein, die Immobilienentwicklung und den Ausbau der Solarenergie, vorantreiben. Der Parkplatz im Gewerbegebiet an den Langen Göhren ist ein erstes Projekt im Rahmen dieses zweiten Standbeins.

Ende Juni begann der Ausbau des Parkplatzes an den „Langen Göhren“. Die Bauherrn des Parkplatzes sind die Tochter von Jörg Claus, Anne Sophie Claus, und der Sohn von Hans-Heinrich Meine, Hendrik Meine. „Es handelt sich dabei um eine Ausgründung vom landwirtschaftlichen Betrieb“, erklärt Claus den betriebswirtschaftlichen Hintergrund des Projekts. Der Name des neuen Betriebes wird „Meine und Claus Parkplatz“ sein. Das gesamte Projekt wird auch von der Bundesregierung gefördert.