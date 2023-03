Wildunfälle Jäger aus dem Sülzetal warnt: Mit der Zeitumstellung steigt die Gefahr der Wildunfälle in der Börde wieder an

Wer ein Tier am Straßenrand stehen sieht, sollte langsamer fahren. Abblenden. Hupen. Diese Verhalten empfiehlt Wolf Last, Geschäftsführer des Landesjagdverbands mit Sitz in Langenweddingen.