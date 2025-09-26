Kinder säubern die historische Salzquelle bei Remkersleben von Unrat. Die Aktion kommt gut an in dem Ort, denn gerade illegal verkippter Müll macht den Behörden immer wieder zu schaffen.

Paul Toni und Michel Anton (rechts) an der Salzquelle in Remkersleben, die sie von Unrat befreit haben.

Remkersleben - Eigentlich sollte es nur ein kleiner Spaziergang durch die Natur werden für Gabriele Germer und ihre beiden Enkel Michel Anton und Paul Toni. Die Remkersleberin wollte ihnen die Schönheit von Remkersleben und seiner Umgebung näher bringen. Letztendlich machten sich die Kinder spontan daran, die bekannte Salzquelle von Abfall zu säubern. Was sie dabei entdeckt haben.