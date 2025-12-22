weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wanzleben
    4. >

  4. Weihnachten in der Börde: Kinderträume werden wahr: Menschen aus der Region Wanzleben machen Geschenke

Weihnachten in der Börde Kinderträume werden wahr: Menschen aus der Region Wanzleben machen Geschenke

Die Aktion Wunschbaum in der Einheitsgemeinde Wanzleben sorgt in diesem Jahr dafür, dass 84 Kinder aus bedürftigen Familien Geschenke bekommen.

Von Christian Besecke 22.12.2025, 18:30
Nicole Lehmann von der Verwaltung der Einheitsgemeinde Wanzleben übergibt die Geschenke an Carola Feldheim vom Sozialen Zentrum.
Nicole Lehmann von der Verwaltung der Einheitsgemeinde Wanzleben übergibt die Geschenke an Carola Feldheim vom Sozialen Zentrum. Foto: Hagen Uhlenhaut

Wanzleben - Die Spendenbereitschaft hat dafür gesorgt, dass auch die mittlerweile fünfte Wunschbaumaktion zu einem vollen Erfolg geworden ist. Die Präsente sind im Sozialen Zentrum „Alter Bahnhof“ in Wanzleben übergeben worden. Insgesamt kamen 84 Pakete zusammen, von denen auch zehn in das Kinderhaus „Rübeland“ in Seehausen gelangt sind.