Die Aktion Wunschbaum in der Einheitsgemeinde Wanzleben sorgt in diesem Jahr dafür, dass 84 Kinder aus bedürftigen Familien Geschenke bekommen.

Kinderträume werden wahr: Menschen aus der Region Wanzleben machen Geschenke

Nicole Lehmann von der Verwaltung der Einheitsgemeinde Wanzleben übergibt die Geschenke an Carola Feldheim vom Sozialen Zentrum.

Wanzleben - Die Spendenbereitschaft hat dafür gesorgt, dass auch die mittlerweile fünfte Wunschbaumaktion zu einem vollen Erfolg geworden ist. Die Präsente sind im Sozialen Zentrum „Alter Bahnhof“ in Wanzleben übergeben worden. Insgesamt kamen 84 Pakete zusammen, von denen auch zehn in das Kinderhaus „Rübeland“ in Seehausen gelangt sind.