Engagierte Bürger haben den Turnraum der Kita Groß Rodensleben grundlegend renoviert. Die Stadt will zudem die Fassade sanieren.

Groß Rodensleben l Ab sofort können die Mädchen und Jungen der Groß Rodensleber Kindertagesstätte „Bussi Bären“ den Turnraum im Keller des alten Hauses wieder zusammen mit ihren Erzieherinnen für sportliche Aktivitäten nutzen. Mit großem bürgerlichen Engagement und dem Einsatz von örtlichen Sponsoren sowie der Unterstützung der Stadt Wanzleben-Börde war es der Dorfgemeinschaft unter Federführung von Ortsbürgermeister Jürgen Wichert gelungen, den Turnraum von Grund auf zu renovieren.

Als großes Dankeschön an alle Helfer und Unterstützer hatten die Kinder und Erzieherinnen um Kita-Leiterin Ilka Nachtigall zur Einweihung des Turnraums eingeladen. Die kleinen „Bussi Bären“ staunten nicht schlecht, als sie ihren neu gestalteten Turnraum das erste Mal betreten durften. Noch mehr staunten sie über die vielen ihnen unbekannten Männer und die eine Frau, die auf Bänken und an Tischen dort Platz genommen hatten. Diesen Erwachsenen war es zu verdanken, dass der Turnraum nunmehr in neuem Glanz erstrahlt. Als Dankeschön sangen die Kinder ihr Kita-Lied und den bekannten Titel „Wer will fleißige Handwerker sehen“.

Raum war vorher gesperrt

„Wir sind froh und stolz, dass wir unseren Turnraum wieder nutzen können“, sagte Ilka Nachtigall. Der Raum war in seinem vorherigen Zustand wegen zu hoher Feuchtigkeitswerte für eine Nutzung gesperrt worden. Deshalb musste er dringend renoviert werden.

Bilder Groß Rodenslebens Ortsbürgermeister Jürgen Wichert (links) dankt den Helfern und Sponsoren für ihren Einsatz in der Kita. Foto: Mathias Müller



Feuerwehrübung mit Drehleiter in der Kita Groß Rodensleben vor der historischen Fassade, die die Stadt Wanzleben jetzt sanierten will. Foto: Mathias...



Von dem Desaster in der Kita erfuhr Groß Rodenslebens Ortsbürgermeister Jürgen Wichert. Der engagierte Ortschef setzte unverzüglich alle Hebel in Bewegung, um das Problem zu lösen. Er suchte und fand Unterstützer und Sponsoren, die ihm dabei halfen. „Wir hatten ein enges finanzielles Budget von 1400 Euro und ein Zeitfenster von nur sechs Wochen“, erinnerte er sich. Wichert begeisterte für die Sanierung des Turnraums die „Groß Rodensleber Arbeiterbrigade“. Die gestandenen Handwerker im Rentenalter ließen sich nicht lange bitten und packten kräftig an.

Achim Arndt, Axel Denecke, Eckhard Schäfer, Josef Docktor, Bernd Krüper, Henry Müller, Marco Fricke Rolf Szibzick, Stefan Kallweit und Jürgen Wichert leisteten insgesamt 247 Stunden, um den Turnraum zu renovieren. Sie entfernen den alten Putz, brachten neuen auf, malerten die Wände farbenfroh, bauten vier moderne Heizkörper an und verlegten einen neuen Fußboden. Außerdem brachten sie kleine Nebenräume auf Vordermann und bauten eine Garderobe mit kleinen Holzbänken und Haken, wo sich die Kinder vor dem Turnen umziehen können. Zum Schluss half das Personal der Kindertagesstätte „Bussi Bären“ beim Saubermachen und malte ein kindgerechtes Bild an eine Wand. Jetzt ist alles bereit für den Turn-Neustart.

Über derartiges bürgerliches Engagement in Groß Rodensleben konnte Wanzlebens Bürgermeister Thomas Kluge (parteilos) nur staunen. Mehrere Projekte hatte die Arbeiterbrigade im Dorf bereits im Sinne des Gemeinwohls umgesetzt. Kluge versicherte den Groß Rodenslebern, dass die Stadt Wanzleben mit der Sanierung der Fassade der Kindertagesstätte „Bussi Bären“ ein noch weitaus größeres Projekt an dem alten unter Denkmalschutz stehenden Gebäude umsetzen werde. Da der Antrag auf Fördermittel gescheitert sei, werde die Stadt nunmehr 72.000 Euro aus dem Haushalt in die energetische Sanierung der Fassade investieren. Eigentlich sollte das bereits im Herbst passieren. „Es läuft noch ein Abstimmungsverfahren mit der Denkmalbehörde. Dann wird der Auftrag ausgeschrieben“, versicherte Kluge.