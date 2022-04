Könnte die Gemeinde Sülzetal eine Berufsfeuerwehr bekommen?

Das Thema „Sicherheit bei Bränden“ prägte die Sitzung des Rats der Gemeinde Sülzetal in Osterweddingen. Soll im Notfall die Berufsfeuerwehr aus Magdeburg auch für das Sülzetal zuständig sein oder währe nicht eine eigene Berufsfeuerwehr für die Gemeinde besser?

Die Feuerwehr in Osterweddingen ist gut ausgerüstet. Erst im vergangenen Jahr erhielt sie neue Einsatzbekleidung. Ob sie aber als Freiwillige Feuerwehr den Anforderungen des Gewerbegebiets gerecht werden kann, ist unsicher.

Osterweddingen - Der neuen Satzung für die Freiwillige Feuerwehr in der Gemeinde Sülzetal stimmte der Ortschaftsrat von Osterweddingen bei seiner Sitzung am Dienstagabend zu. Im alten Feuerwehrgerätehaus in Osterweddingen entbrannte jedoch im Rahmen der Diskussion über die Vorlage aus der Verwaltung eine heftige Debatte über die einerseits unverzichtbare Leistung der Kameraden aber andererseits auch zu große Belastung angesichts möglicher Einsätze im Gewerbegebiet Sülzetal/Osterweddingen.