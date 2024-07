Geschichte in der Börde Kunstwerke schwinden in Wanzleben dahin

Viele historisch wertvolle Dinge in Wanzleben sind nicht dokumentiert. Heimatforscher Tino Bauer regt die Erstellung einer Liste an, um dem Vergessen entgegen zu wirken. Außerdem können sie so nicht einfach entsorgt werden, was durchaus schon geschehen ist.