Die neuen Geschindigkeits-Warntafeln in der Straße Vor dem Hohen Tor in Wanzleben werden vom Bauhof angebracht.

Wanzleben. - Seit wenigen Tagen stehen die beiden Tafeln am Rand der B246a innerorts in der Straße Vor dem Hohen Tor. Zur offiziellen Einweihung kam sogar Landrat Martin Stichnoth (CDU) in die Sarrestadt. Was macht die beiden Tafel so besonders?