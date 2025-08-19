Sven Schulze, Minister für Landwirtschaft, zeigt beim Sommerfest in Wanzleben Unterstützung für Kleingärtner und übernimmt Ehrenpatenschaft.

Beim Besuch von Landwirtschaftsminister Sven Schulze (rechts) wurden Produkte der Kleingärtner verkostet. So labten sich der Präsident des Landesverbands der Gartenfreunde, Olaf Weber (von links), der Spartenvorsitzende Thomas Osterloh, Uwe Baier, als Vertreter des Landratsamtes, der Ortsbürgermeister Tino Bauer und der Minister an Äpfeln der Marke Gravensteiner.

Wanzleben. - Thematisch passt es ganz gut zusammen, wenn ein Minister für Landwirtschaft sich für die Belange von Kleingärtnern interessiert, denn auch deren Belange gehören zum Ressort. Dennoch war die Stippvisite eine große Sache für die Mitglieder der kleinsten Sparte in der Sarrestadt.