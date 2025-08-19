Minister Schulze zu Gast beim Kleingartenverein Landwirtschaftsminister besucht Sommerfest in Wanzleben
Sven Schulze, Minister für Landwirtschaft, zeigt beim Sommerfest in Wanzleben Unterstützung für Kleingärtner und übernimmt Ehrenpatenschaft.
Aktualisiert: 19.08.2025, 19:46
Wanzleben. - Thematisch passt es ganz gut zusammen, wenn ein Minister für Landwirtschaft sich für die Belange von Kleingärtnern interessiert, denn auch deren Belange gehören zum Ressort. Dennoch war die Stippvisite eine große Sache für die Mitglieder der kleinsten Sparte in der Sarrestadt.