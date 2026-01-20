Der Kultur- und Karnevalsverein startet in die Abendveranstaltungen. Karneval in Blumenberg ist beliebter denn je. Darauf dürfen sich Besucher in den kommenden Wochen freuen.

Mit Fotos: Humor vor vollem Haus: Das Blumenberger Narrenschiff geht auf mehrwöchige Weltreise

Der Nachwuchs der Blumenberger Funkengarde heizte den Besuchern der ersten Abendveranstaltung ordentlich ein.

Blumenberg - Schon bei der Anreise werden die Gäste des Abends stilecht begrüßt, denn vor dem „Blumenberger Krug“ erwartet sie eine Reling und ein Leuchtturm kündet schon von weither, wo der heimische Hafen der Narren zu finden ist.