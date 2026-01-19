Das Gymnasium hat zum traditionellen Tag der offenen Tür eingeladen. Verschiedenste Fachbereiche öffneten ihre Türen und luden zukünftige Schüler zum Entdecken und Mitmachen ein.

Zum Tag der offenen Tür am Börde-Gymnasium Wanzleben konnte im Chemieraum mit einem Brenner experimentiert werden.

Zum Tag der offenen Tür am Börde-Gymnasium Wanzleben konnte im Chemieraum mit einem Brenner experimentiert werden. Foto: Hagen Uhlenhaut

Wanzleben - Am Börde-Gymnasium Wanzleben ermöglichte der diesjährige Tag der offenen Tür zukünftigen Schülergenerationen sowie deren Eltern wieder einen lebendigen Einblick in den Schulalltag. Zahlreiche Fachbereiche öffneten ihre Türen, sodass Besucher die Unterrichtsräume erkunden und direkt mit Lehrkräften sowie aktuellen Schülern ins Gespräch kommen konnten.

Besonders großes Interesse weckte der Chemieraum: Unter fachkundiger Aufsicht durften die Gäste selbst kleine Experimente durchführen und unter anderem am Bunsenbrenner arbeiten. Ergänzend dazu informierte eine Veranstaltung in der Aula über das schulische Profil sowie die vielfältigen Bildungs- und Förderangebote des Gymnasiums. Der Besuchstag verband anschauliche Informationen mit spannenden Mitmachaktionen und vermittelte ein abwechslungsreiches Bild des Schullebens. Zurzeit besuchen 717 Schüler das Gymnasium in der Börde. Dabei werden sie von 54 Lehrern unterrichtet.