  4. Neujahrsempfang in Weferlingen: Bürgermeister ehrt Ehrenamtliche und Engagierte in Weferlingen

Ortsbürgermeister Dirk Kuthe (SPD) lädt zum traditionellen Neujahrsempfang nach Weferlingen und ehrt besonders engagierte Bürger des Fleckens.

Von Cedar D. Wolf 19.01.2026, 16:00
Zu den Gästen gehören auch außerdem die neue Leiterin des Hortes in Weferlingen, Iris Steckhan (l.), sowie die neue Leiterin der Kindertagesstätte, Julia Nagelmüller (r.)
Zu den Gästen gehören auch außerdem die neue Leiterin des Hortes in Weferlingen, Iris Steckhan (l.), sowie die neue Leiterin der Kindertagesstätte, Julia Nagelmüller (r.) Foto: Cedar D. Wolf

Weferlingen. - Alle Jahre wieder: Ortsbürgermeister Dirk Kuthe (SPD) hatte zum traditionellen Neujahrsempfang am Sonntagvormittag in das Feuerwehrgerätehaus Weferlingen eingeladen. Zahlreiche Gäste aus Politik, Verwaltung und Ehrenamt folgten der Einladung und nutzten die Veranstaltung zum Austausch über das vergangene Jahr und die anstehenden Aufgaben.