Die Mitglieder des Nabu-Regionalverband Börde-Wanzleben haben einen neuen Vorstand auf einer Mitgliederversammlung in der Sarrestadt gewählt.

Die Mitglieder des Nabu-Regionalverbands Börde-Wanzleben haben einen neuen Vorstand gewählt. Nachdem der Regionalverband in den letzten Jahren etwas ruhte, wollen die Nabu-Mitglieder nun neu durchstarten und wieder mehr Aktivitäten entfalten und sich besser vernetzen.

Der Regionalverband bezieht sich auf das Gebiet des „Altkreis Wanzleben“, will aber auch Naturfreunden im Bereich des Altkreises Oschersleben ein Ansprechpartner sein. „Natürlich soll auch eine gute Zusammenarbeit mit dem Bund in der Region gepflegt werden“, versichert der neue Vorsitzende Martin Schindler. Bianca Friedrich aus Osterweddingen ist jetzt Stellvertreterin. Ines Roesner aus Domersleben bekleidet den Posten der Schatzmeisterin. Sandra Blanke aus Groß Germersleben ist jetzt Schriftführerin. Kontakte und Anliegen an den Regionalverband werden vorerst noch über die Landesgeschäftsstelle unter der E-Mail mail@Nabu-LSA.de entgegengenommen.

„Für uns als neuer Vorstand war es ein besonderes Zeichen, dass wir mit der Landesvorsitzenden Katja Alsleben einen ganz besonderen Gast begrüßen durften“, sagt Martin Schindler. „Sie hat dankenswerterweise auch die Leitung der Sitzung an diesem Tag übernommen.“