LKW bleibt im Schnee stecken Nächtlicher Einsatz im Schnee: Feuerwehren retten LKW mit 160 Schweinen
Ein nächtlicher Einsatz fordert Feuerwehr, Bauhof und Ordnungsamt in Blumenberg. Ein festgefahrener Tiertransporter kann erst nach mehreren Stunden aus den Schneemassen gezogen werden.
12.01.2026, 15:15
Blumenberg/Wanzleben - Ein mit 160 Mastschweinen beladener LKW ist am Wochenende auf dem Hahneberger Weg in Blumenberg im Schnee stecken geblieben, informieren Feuerwehr und Ordnungsamt. Das Fahrzeug hatte demnach nach dem Verladen der Tiere die Schweinemastanlage in Blumenberg verlassen und befand sich auf dem Weg nach Weißenfels.