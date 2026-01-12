weather schneeregen
Magdeburg, Deutschland
Eil
Glatte Straßen nach Wetterumschwung: DWD warnt vor Blitzeis-Gefahr in ganz Sachsen-Anhalt

LKW bleibt im Schnee stecken Nächtlicher Einsatz im Schnee: Feuerwehren retten LKW mit 160 Schweinen

Ein nächtlicher Einsatz fordert Feuerwehr, Bauhof und Ordnungsamt in Blumenberg. Ein festgefahrener Tiertransporter kann erst nach mehreren Stunden aus den Schneemassen gezogen werden.

Von Sophie-Charlott Weiß 12.01.2026, 15:15
Die Feuerwehren aus Bottmersdorf und Wanzleben zogen einen mit 160 Mastschweinen beladenen 40-Tonner aus der winterlichen Lage.
Die Feuerwehren aus Bottmersdorf und Wanzleben zogen einen mit 160 Mastschweinen beladenen 40-Tonner aus der winterlichen Lage. Foto: Feuerwehr Wanzleben

Blumenberg/Wanzleben - Ein mit 160 Mastschweinen beladener LKW ist am Wochenende auf dem Hahneberger Weg in Blumenberg im Schnee stecken geblieben, informieren Feuerwehr und Ordnungsamt. Das Fahrzeug hatte demnach nach dem Verladen der Tiere die Schweinemastanlage in Blumenberg verlassen und befand sich auf dem Weg nach Weißenfels.