Ein nächtlicher Einsatz fordert Feuerwehr, Bauhof und Ordnungsamt in Blumenberg. Ein festgefahrener Tiertransporter kann erst nach mehreren Stunden aus den Schneemassen gezogen werden.

Die Feuerwehren aus Bottmersdorf und Wanzleben zogen einen mit 160 Mastschweinen beladenen 40-Tonner aus der winterlichen Lage.

Blumenberg/Wanzleben - Ein mit 160 Mastschweinen beladener LKW ist am Wochenende auf dem Hahneberger Weg in Blumenberg im Schnee stecken geblieben, informieren Feuerwehr und Ordnungsamt. Das Fahrzeug hatte demnach nach dem Verladen der Tiere die Schweinemastanlage in Blumenberg verlassen und befand sich auf dem Weg nach Weißenfels.