Nur noch eine Anlaufstelle für Kinderbekleidung

Wanzleben - Mit der Schließung der Ernsting’s-family-Filiale in Wanzleben ist das Angebot an Bekleidung vor Ort weiter geschrumpft – besonders für Familien mit Kindern. Neben wenigen Alternativen bleibt vor allem die Kik-Filiale in der Lindenpromenade eine der letzten Möglichkeiten, Kinderkleidung in der Stadt zu kaufen.