  4. Einkaufen in Wanzleben: Nur noch eine Anlaufstelle für Kinderbekleidung

Nach der Schließung von Ernsting´s Family diese Woche in Wanzleben werden die Shopping-Angebote drastisch weniger. Denn mit dem Aus gibt es nur noch ein Geschäft, wo noch Kinderbekleidung gekauft werden kann.

Von Sophie-Charlott Weiß 16.12.2025, 18:00
Kik-Auszubildende Celina Hinz verkauft ein Kinderkleid an eine Kundin.
Kik-Auszubildende Celina Hinz verkauft ein Kinderkleid an eine Kundin. Foto: Sophie-Charlott Weiß

Wanzleben - Mit der Schließung der Ernsting’s-family-Filiale in Wanzleben ist das Angebot an Bekleidung vor Ort weiter geschrumpft – besonders für Familien mit Kindern. Neben wenigen Alternativen bleibt vor allem die Kik-Filiale in der Lindenpromenade eine der letzten Möglichkeiten, Kinderkleidung in der Stadt zu kaufen.