Die Klein Rodensleber Feuerwehrleute bereiten sich jetzt intensiv auf den ersten Einsatz mit neuem Messfahrzeug vor. Moderne Technik erleichtert künftig die Arbeit der Spezialkräfte.

Danny Theuerwasser (rechts) und Peter Schindelhauer stellten das neue Fahrzeug der Bürgermeisterin der Stadt Wanzleben – Börde, Grit Matz, vor.

Klein Rodensleben - Die regelmäßige Ausbildung auf dem sogenannten CBRN-Erkunder, einem Messfahrzeug für Einsätze mit Gefahrstoffen, ist für einige der Klein Rodensleber Feuerwehrleute nichts Ungewöhnliches. Schließlich gehören sie schon seit 2016 als CBRN-Erkundungsgruppe zum Katastrophenschutz des Landkreises Börde. Und doch gibt es bei den Ausbildungsdiensten jetzt viel Neues zu lernen.