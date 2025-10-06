weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Aktionstag in der Börde: Riesentrubel auf dem Markt: Kinder bringen ganz Wanzleben in Bewegung

Der sechste Aktionstag der Horte in der Einheitsgemeinde Wanzleben sorgt für einen proppevollen Marktplatz. Mit dabei sind auch zahlreiche Institutionen aus der Region.

Von Christian Besecke 06.10.2025, 18:02
Die „Dancing Cats“ aus Domersleben bringen den Markt in Wanzleben in Bewegung. Foto: Hagen Uhlenhaut

Wanzleben - Das Ziel, den „Marktplatz in Bewegung zu bringen“, haben die Kinder ohne Frage erreicht. Dabei dreht sich alles um „das Recht auf Freizeit, zu spielen, sich zu erholen und künstlerisch zu betätigen“. Auf diesem Gebiet wird so einiges geboten.