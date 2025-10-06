Der sechste Aktionstag der Horte in der Einheitsgemeinde Wanzleben sorgt für einen proppevollen Marktplatz. Mit dabei sind auch zahlreiche Institutionen aus der Region.

Riesentrubel auf dem Markt: Kinder bringen ganz Wanzleben in Bewegung

Die „Dancing Cats“ aus Domersleben bringen den Markt in Wanzleben in Bewegung.

Wanzleben - Das Ziel, den „Marktplatz in Bewegung zu bringen“, haben die Kinder ohne Frage erreicht. Dabei dreht sich alles um „das Recht auf Freizeit, zu spielen, sich zu erholen und künstlerisch zu betätigen“. Auf diesem Gebiet wird so einiges geboten.