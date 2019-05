Wenn zum Mittelalterspektakel in Magdeburg Gaukler und Narren um den "Rostigen Till" wetteifern, kämpfen sie um ein Unikat aus der Börde.

Remkersleben/Magdeburg l Zum 17. Spectaculum Magdeburgense vom 6. bis 10. Juni 2019 können die Besucher erstmals das Duell um den „Rostigen Till“ erleben. Am Pfingstmontag findet auf dem Mittelalterspektakel im Glacis-Park der lustige Wettstreit der Gaukler und Narren um diesen einzigartigen Preis statt. Das Publikum und eine Jury entscheiden gemeinsam, wer diese eigens angefertigte Trophäe für seine oder ihre humorvolle Gaukelei erhalten soll, teilen die Veranstalter mit.

Erster Wettstreit der Gaukler

Der Preis wurde extra für das Magdeburger Mittelalterfest von Christian Schreiner hergestellt. Der Schmied aus Remkersleben ist seit vielen Jahren beim Spektakel dabei und zeigt die alte Handwerkskunst an Amboss und Feuer. Spektakel-Organisator Mirko Stage erzählt: „Als wir für unseren neuen Wettbewerb einen Handwerker suchten, der den passenden Preis kreiert, stand für uns sofort fest, dass wir ´Christian den Schmied´ fragen. Vom Ergebnis sind wir begeistert.“

Das schmiedeeiserne Werk ist reine Handarbeit und ein Unikat, entstanden nach eigenen Ideen und in mehreren Arbeitsstunden in der alten Schmiedewerkstatt. Es ist fast 15 Zentimeter hoch und wiegt knapp zweieinhalb Kilo.

Vorbild Till Eulenspiegel

Der Name erinnert an den großen Narren Till Eulenspiegel, der auch in Magdeburg seinen Schabernack getrieben haben soll. „Und weil ein Preis aus Gold oder Silber für unseren Wettstreit zu schnöde waren, haben wir uns für rostiges Eisen entschieden“, verrät Stage mit einem Augenzwinkern.

Am Pfingstmontag wird der „Rostige Till“ erstmals verliehen. Die Besucher können bereits ab 6. Juni an allen fünf Spektakeltagen neben Gauklern, Akrobaten und Stelzenwesen auch mutige Ritterkämpfe, beeindruckende Feuerkünstler, wilde Spielleute und mit Fangdorn den letzten lebenden Drachen erleben. Auf den Bühnen sorgen derweil Cultus Ferox, Katja Moslehner & Band, Sagax Furor, Waldkauz, Cellart, Heidenlärm, die Liederknechte, Combo Cam, Barockensemble Kurfürstlich und Prypjat Syndrome für gute Unterhaltung. Kinder bis 10 Jahre haben freien Eintritt. Weitere Informationen unter www.spectaculummd.de.