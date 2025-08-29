Die Stadt Wanzleben bietet ihren Bürgern ein besonderes Projekt an. Dabei kommen echte Digitalexperten in die Sarrestadt und vermitteln ihr Wissen. Gymnasiasten und ältere Bürger arbeiten Hand in Hand.

Schüler und Senioren aus Wanzleben gehen mit einem digitalen Engel gemeinsam ins Internet

Das Projekt "Digitale Engel" macht am 1. und 2. September Station in Wanzleben.

Wanzleben - Gleich zwei Tage lang dreht sich in der Sarrestadt alles um das Internet und die digitalen Möglichkeiten. Wann geht es los und was wird alles vermittelt?