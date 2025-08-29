Neues Projekt in der Börde Schüler und Senioren aus Wanzleben gehen mit einem digitalen Engel gemeinsam ins Internet
Die Stadt Wanzleben bietet ihren Bürgern ein besonderes Projekt an. Dabei kommen echte Digitalexperten in die Sarrestadt und vermitteln ihr Wissen. Gymnasiasten und ältere Bürger arbeiten Hand in Hand.
29.08.2025, 06:00
Wanzleben - Gleich zwei Tage lang dreht sich in der Sarrestadt alles um das Internet und die digitalen Möglichkeiten. Wann geht es los und was wird alles vermittelt?