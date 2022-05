Schulverbund nimmt nächste Hürde im Sülzetal

Die Diskussion über den Schulverbund im Sülzetal ist einen Schritt weiter. Der Sozialausschuss gab sein Ja dazu. Nun ist der Gemeinderat am Zug. Und es wird sich einiges ändern.

Gemeinde Sülzetal - Mit vier Ja-Stimmen, bei zwei Ablehnungen und einer Enthaltung befürwortet der Sozialausschuss der Gemeinde Sülzetal die Gründung eines Verbundes der beiden Grundschulen in Altenweddingen und Langenweddingen. Eine emotionale Diskussion ging diesem Beschluss im Bahrendorfer Gemeindesaal voraus. Bei seiner Sitzung am Mittwoch, 8. Juni, kann der Gemeinderat nun den Schulverbund beschließen.

Nach den Fakten des Leiters des Fachbereiches „Inneres, Soziales, Ordnung“, Steffen Globig, war der Landkreis der Ausgangspunkt der Diskussion. Vom dort kam turnusgemäß die Aufforderung darzustellen, wie man sich die Schullandschaft in den nächsten fünf Jahren vorstelle. Für Langenweddingen werde es schwer, die Gesamtzahl von 60 Schülern und eine Eingangsklasse mit 15 Schülern zu erreichen, so die Statistik aus Haldensleben. Dies haben auch die Einwohnermeldedaten der Gemeinde nicht widerlegen können, so Globig.

Um den Schulstandort trotz sinkender Schülerzahlen dennoch zu erhalten, kam der Kompromiss eines Schulverbundes auf: eine Schule, zwei Standorte. Für dieses Grundgerüst erarbeitete die Leiterin der Grundschule Altenweddingen, Henriette Holzweißig-Sennst, das pädagogische-organisatorische Konzept. Zustimmung dafür hat sie bereits vom Landesschulamt bekommen. Ihr Ansatz sei „inhaltlich richtig“.

„Wir müssen dann auch mit einer anderen Art des Unterrichts, beispielsweise dem jahrgangsübergreifenden Unterricht, rechnen“, kündigte Globig an, „die Alternative ist, den Standort Langenweddingen zu schließen. Ich habe heute mit dem Schulamt gesprochen. Wenn wir nicht reagieren, wird der Landkreis Langenweddingen schließen, sobald die Grenze von 60 Schülern unterschritten wird.“ Allerdings müsse das Sülzetal auch in Langenweddingen investieren, da die Form dieses Unterrichtens andere Voraussetzungen bedeute.

Beim Investieren ist die Gemeinde in der Pflicht

Jutta Spurek (Die Linke) sieht dabei die Verwaltung der Gemeinde Sülzetal in der Pflicht. Sie müsse die baulichen Voraussetzungen in Langenweddingen dafür schaffen, jahrgangsübergreifenden Unterricht zu halten. Im Haushalt müssten dafür Mittel eingeplant werden.

Zustimmung zu seiner Analyse erhielt Globig von dem Vorsitzenden des Sozialausschusses, Christian Wolff (SPD und Freunde). „Alle wollen wir an drei Standorten festhalten. Mit dem Konzept des Schulverbundes erreichen wir genau das. Nicht zuletzt auch mit Blick auf die gesamte Region brauchen wir diesen Zwischenschritt, um in Langenweddingen nicht auf null zu fallen.“

Bei der Sitzung hatte der Präsident des Kreissportbundes in der Börde, Klaus Renner, als Gast Rederecht erhalten: „Die Zusammenarbeit zwischen Grundschule und Sportverein ist klasse. Nicht zuletzt deswegen hat der Landessportbund Langenweddingen zu einem Landesleistungsstützpunkt gemacht. Der Schulverbund ist eine weise Entscheidung. So existiert der Schulstandort Langenweddingen auf kleiner Flamme weiter.“

Andreas Kühn (AfD) forderte die Ausschussmitglieder auf, sich von den „traditionellen Vorstellungen zu befreien. Das, was wir hatten, hat uns gut gefallen. Aber wir sind im Fluss. Wichtig wird es sein, dass Problem des Lehrermangels in den Griff zu bekommen, wenn Langenweddingen wieder komplett aktiviert wird.“

Grundschulstandort attraktiv gestalten

Wolfgang Kettner (Vereine für das Sülzetal) ärgerte sich über „die jahrelange Diskussion. Wenn wir jetzt nichts beschließen, wird dies ein anderer tun. Wir haben nichts dafür getan, die Kinderzahl zu erhöhen. Das hat die Gemeinde verpennt. Die Großbetriebe in den Gewerbegebieten bringen uns nix. Nur mit Einwanderung wird das Sülzetal stark.“

„Die heutige Sitzung des Sozialausschusses verlief sachlich und informativ, auch wenn manche Fragen zum wiederholten Male diskutiert wurden. Das zeigt, dass die Eltern weiterhin im Ungewissen sind“, urteilte die Vorsitzende des Fördervereins der Grundschule Langenweddingen, Claudia Hadel, nach der Sitzung gegenüber der Redaktion der Volksstimme. Sie fragt, warum denn nichts dafür getan werde, dass die Langenweddinger Kinder in Langenweddingen bleiben und nicht nach Magdeburg oder andere Orte ausweichen müssten.

„Langenweddingen ist mehr als nur eine Grundschule. Wir werden weiterhin unseren Grundschulstandort attraktiv gestalten, egal ob als eigenständigen oder Teilstandort. Das ist aber nicht die Hauptaufgabe von Förderverein, Sportverein und Lehrerschaft“, erklärte Carolin Lange, Vorsitzende des Schulelternrats, „wir wünschen uns hierbei den Rückhalt von der Gemeinde. Wie ein guter Chef, der hinter seinen Mitarbeitern steht und ihnen versichert, dass sie nicht im Stich gelassen werden.“