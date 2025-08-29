Echte einheimische Großfamilien sind in Deutschland inzwischen eher selten geworden. In der Börde gibt es aber tatsächlich eine. In Eggenstedt freut sich jetzt Leonore Ohm über die Geburt ihrer Ururenkelin.

Seltenes Glück: Ururoma Leonore aus Eggenstedt blickt auf fünf Generationen zurück

Mutter Samantha Behrens freut sich über die Geburt der kleinen Zoey Charlotte Pape.

Eggenstedt - Die Geburt der kleinen Zoey Charlotte Pape hat nicht nur die Eltern Julian Pape und Samantha Behrens stolz gemacht. Die Ururoma ist ganz besonders glücklich, dass sie diesen besonderen Augenblick erleben durfte. Wie ist das Leben eigentlich so in einer Großfamilie und wieviele Verwandte gehören überhaupt dazu?