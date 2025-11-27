weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Fitness in der Börde: Sensationell: In Seehausen Fitness soziale Kontakte und modernen Gesundheitssport an einem Ort

Ein Besuch des „Sportiv Prime Fitness Clubs“ in Seehausen ist nicht nur ein Ausflug, um in die Fitness zu investieren. Hier treffen sich die Menschen und pflegen soziale Kontakte. Zudem ist das Studio eine gute Adresse für Menschen, die ein Augenmerk auf die medizinische Komponente haben.

Von Christian Besecke 27.11.2025, 18:04
Die Inhaberin des „Sportiv Prime Fitness Clubs“ Katharina Kaufmann berät die Kundin Rebecca beim Training.
Die Inhaberin des „Sportiv Prime Fitness Clubs“ Katharina Kaufmann berät die Kundin Rebecca beim Training. Foto: Christian Besecke

Seehausen - Die Kunden geben sich in der Seestadt die sprichwörtliche Klinke in die Hand, wenn sie den „Sportiv Prime Fitness Club“ besuchen. Denn das ist nicht einfach nur eine „Muckibude“. Das hat viele Gründe.