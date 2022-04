Sind die Displays sinnvoll? Sorge um Sicherheit der Schulkinder in Wefensleben hält an

Die Tempotafeln an der Hauptstraße (L 40) in Wefensleben und Belsdorf sind planmäßig installiert worden. Damit soll vor allem mehr Sicherheit für die Schulkinder an den Bushaltestellen gewährleistet werden. Doch das Grundproblem ändere sich dadurch nicht, meinen weiterhin besorgte Eltern.

Das Tempodisplay am Thie in Richtung Belsdorf. Auch in Gegenrichtung ist vor der Bushaltestelle eine solche Anzeige installiert worden, eine dritte an der Ortsdurchfahrt Belsdorf.

Wefensleben - Zwei digitale Displays sind wie von der Gemeinde zugesagt im Bereich der Haltestellen am Thie montiert und in Betrieb genommen worden – je eine für beide Fahrtrichtungen. Ein weiteres zeigt Autofahrern ihre Geschwindigkeit in Rot (zu schnell) oder Grün, verbunden mit einem fröhlichen oder traurigen Gesicht, im Ortsteil Belsdorf an – auch dort nahe der Bushaltestelle. Es ist das Ergebnis einer im vorigen Jahr bereits gestarteten Elterninitiative, die eine Entschärfung des Gefahrenpotenzials an diesen neuralgischen Schulwegpunkten gefordert hatte.