Osterweddingen. - Mit dem „Dorfbumms“ hat der Kultur- und Heimatverein (KHV) Osterweddingen am Freitagabend pünktlich um 19 Uhr sein Pfingst-Volksfest auf dem Festplatz in der Dorfmitte gestartet. Discjockey Dicky legte bei der Disco auf. Einer der Höhepunkte war, neben der Tanzmöglichkeit, an diesem Abend die Lasershow.

„Hier, bei unserem Pfingst-Volksfest, kommt das ganze Dorf zusammen“, betont der KHV-Vorsitzende, Sebastian Ruffert. Für ihn ist es diesem Jahr das dritte Fest, das er in dieser Funktion mit vorbereitet hat. Insgesamt nahm er schon an 18 Pfingstfesten teil. „Beim Dorfbumms hatten wir, wie es unser Name schon verspricht, eine Bombenstimmung.“ Maria Rauchfuß unterstützte ihren künftigen Mann Sebastian bei der Arbeit rund ums Fest: „Das Schöne an dem Fest ist einfach der Zusammenhalt. Hier hilft das ganze Dorf mit.“

„Der Dorfbumms war der Auftakt. Wir haben bis 1 Uhr gefeiert“, berichtet Steffen Hermann, Vorstandsmitglied und Pressesprecher beim Osterweddinger Sportvereins. Er freute sich über diesen gelungenen Einstand des Pfingst-Volksfestes. „Ich schätze, schon hier feierten wir weit mehr als 500 Gäste.“

Eine Bombenstimmung

Beim legendären Fußballturnier am Sonnabendmorgen ab 10 Uhr standen beide, Ruffert und Hermann, dann auch schon wieder auf dem Sportplatz. Der Name ihres Teams lautete „diemannschaft“. Fünf Mannschaften traten bei dem Turnier auf Kleinfeldern im Modus Acht gegen Acht einmal zwölf Minuten gegeneinander an. „Wir haben ein bisschen verspätet begonnen. Gestern Abend, oder besser heute Morgen, kamen dann doch viele von uns nach dem Dorfbumms ein wenig schwer aus dem Bett. Dieses Fest bedeutet für mich Freundschaft, Zusammenhalt und ganz viel Tradition“, betont Hermann.

Nils Zabel, Abteilungsleiter Fußball beim Osterweddinger Sportverein (OSV), nennt das Fußballturnier „eine Tradition. Auf den Kleinfeldern ist das eine runde Sache mit einem großen Spaßfaktor.“ Für den OSV-Jugendtrainer Florian Karasek ist das Turnier an Pfingsten „ein internes Kräftemessen der ersten und zweiten Mannschaft mit einigen Hobbytruppen. Das ist eine reine Spaßveranstaltung.“

Nachmittags folgte am Sonnabend ab 15 Uhr das Familienfest. Mitten auf dem Festplatz stand ein Kettenkarussell. Um es herum bewies das starke Geschlecht sich ein ums andere Mal am „Hau den Lukas“, daneben standen eine Süßigkeiten- und eine Schießbude, weiter im Kreis befanden sich ein klassisches Kinderkarussell sowie eine Wurf- und eine Losbude.

Beim Fußball wurde zwar gekämpft. Es war aber nur ein reines Spaßturnier. Foto: Udo Mechenich

„Wie sind hier jedes Jahr. Es ist richtig toll, wie sich unser Heimatverein hier beim Familienfest auch um die Kinder und die Jugend kümmert. Das ist leider oft anders“, lobt die Osterweddingerin Lisa Becker die Vorbereitungen des Heimatvereins.

Auftritt von „Tänzchentee“

Für Ruffert persönlich waren der Sonntagnachmittag und -abend mit dem Kultur-Programm des KHV ab 15 Uhr und der Band „Tänzchentee“ ab 19 Uhr die Highlights des Festes. „Insgesamt ist unser Pfingstfest der Höhepunkt im Jahresprogramm Osterweddingens. Hier kommen Alteingesessene und Neuzugezogene zusammen. Hier wächst unser Dorf zusammen. Dazu haben wir auch in diesem Jahre wieder eine Disco, das Fußballturnier, das Familienfest, ein Kulturprogramm, Livemusik und einen Frühschoppen angeboten. “Über 30 Anmeldungen

Auch Margitta Falkenberg freut sich jedes Jahr aufs Neue auf das Pfingst-Volksfest. „Da ist für alle was dabei. Ob Opa und Oma, ob Mädchen oder Junge, ob Mama oder Papa – auf diese vier Tage freut sich das ganze Dorf. Toll, was unser Heimatverein hier jedes Jahr auf die Beine stellt.

Mit der traditionellen Weckfahrt von Traktoren und Oldtimern quer durch Osterweddingen und dem anschließende Frühschoppen endete am gestrigen Montag das viertägige Fest des Kultur- und Heimatvereins Osterweddingen. Hier gab es schon im Vorfeld über 30 Anmeldungen von Wagen, die dabei sein wollten.