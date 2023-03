Roland Walska, Projektleiter für das Sülzetal bei der Deutschen Glasfaser, erläutert in der Festhalle in Altenwedddingen den Ablauf der Bauphasen.

Altenweddingen - Über 100 Besucher nahmen an einer Informationsveranstaltung der Deutschen Glasfaser in der Festhalle in Altenweddingen teil. In drei Abschnitte gliederte sich der Vortrag von Sülzetal-Projektleiter Roland Walska: technischer Vergleich, Ablauf der Bauphase und Fragen.