Solarpark in Wefensleben: Einsicht in die Waldkoppelpläne ab 21. März

Für den Bau eines Solarparks auf der Waldkoppel in Wefensleben sind nun die Schritte zur Beteiligung der Öffentlichkeit in die Wege geleitet. Ab 21. März können die Planunterlagen eingesehen werden. Unterdessen untermauern die Gegner ihre Kritik an dem Vorhaben.

Wefensleben - „Der Artikel, in dem es um die umstrittene Errichtung einer Photovoltaikanlage in Wefensleben geht, lässt vielleicht den Eindruck entstehen, dass es sich dabei vorrangig um das Problem der unmittelbaren Anwohner handele“, schreibt die Wefensleberin Anneliese Schüler an die Volksstimme und nimmt damit Bezug auf den Bericht „Turbulente Debatte um die Waldkoppel“ vom 19. Februar. „Dem ist aber nicht so“, stellt sie in ihrem Leserbrief fest.