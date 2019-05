Mehr als 200 Mädchen und Jungen aus Wanzleber Kindertagesstätten nahmen am Bummi-Sportfest im Börde-Stadion teil.

Wanzleben l Mächtiges Gewusel herrschte unlängst im Wanzleber Börde-Stadion. Die Sportjugend Börde, die ihren Sitz in der Sarrestadt hat, hatte wiederum zum beliebten Bummi-Sportfest eingeladen. Mehr als 200 Mädchen und Jungen aus den Wanzleber Kitas mit ihren Erzieherinnen und Erziehern folgten der Einladung und verbrachten einen sportlich Vormittag.

Zur Eröffnung des Sportfestes richteten Matthias Kanther, Vorsitzender der Sportjugend Börde, und Wanzlebens Bördemeister Thomas Kluge (parteilos) aufmunternde Worte an die Kita-Steppkes, die schon ungeduldig auf den Startschuss warteten. Dann ging es los. Susanne Sacher war als pädagogische Mitarbeiterin der Sportjugend als Clown „Sporti“ verkleidet und heizte bei der Erwärmung nach Musik den Knirpsen tüchtig ein, denn der Wettergott meinte es bei kühlen 12 Grad nicht wirklich gut mit den jungen Sportlern. Im Anschluss liefen alle Kinder eine ganze Runde um den Sportplatz. Jetzt waren die Steppkes richtig warm, um den Wettkampf zu bestehen.

Sieben Kitas beim Staffellauf

Wanzlebens Rathauschef Thomas Kluge gab dann den Startschuss und schickte den Nachwuchs aus sieben Kindertagesstätten auf den Staffellauf. Dabei konnten sich die Starter der Wanzleber Kindertagesstätte „Sarrezwerge“ in einem spannenden Rennen als Sieger durchsetzen und holten den „Pokal des Bürgermeisters“ in die Sarrestadt. Die evangelische Kita „Regenbogen“ aus Wanzleben belegte Platz zwei, die Kita „Ria Runkel“ aus Klein Wanzleben kam auf Platz drei in Ziel.

Bilder Los geht es! Die Wanzleber Kindertagesstätten traten beim Staffelwettbewerb gegeneinander an. Foto: Mathias Müller



Der Hauptteil des Sportfestes bestand aus Weitsprung, Schlagballweitwurf und dem 50-Meter-Lauf . Besonders stark tat sich hierbei Krispin (5) von der evangelischen Kita „Regenbogen“ hervor, der mit 12,4 Sekunden im Sprint und 14 Meter im Ballwurf gleich zweimal die Bestwerte erzielte. Beim Weitsprung war es Neo (6) von der Kita „Pittiplatsch“ aus Domersleben, der mit 2,55 Metern weiter sprang als alle anderen Kinder. In den Pausen nutzten die Kinder das Schwungtuch und tobten sich auf den Hüpfburgen der Sportjugend Börde kräftig aus. „Da es bei einem Bummi-Sportfest nur Gewinner gibt, erhielten alle Teilnehmer vom Clown ‚Sporti‘ Goldmedaillen und Urkunden“, berichtete Thomas Keitel von der Sportjugend Börde in Wanzleben. eine Urkunde.

Sportjugend Börde dankt Helfern

Die Sportjugend Börde bedankte sich bei den Helfern aus Wanzleben, unter anderem von der Ganztags- und Gemeinschaftsschule Wanzleben und den ehrenamtlichen Helfern der Sportjugend. Nächster Höhepunkt ist am Mittwoch, 5. Juni, wenn im Bördestadion Wanzleben von 10 bis 20 Uhr das Integrationssportfest mit Sportabzeichenabnahme stattfindet. Neben den Schulen und Kindergärten aus der Region sowie verschiedenen Behinderteneinrichtungen des Landkreises sind auch Vereine, Familien und sonstige Sportbegeisterte eingeladen, das Sportabzeichen abzulegen oder sich einfach aus Freude an der Bewegung an den verschiedenen Disziplinen zu probieren, teilt die Sportjugend Börde mit.

Das Sportfest steht unter dem Motto „Behinderte und Freunde“. Neben dem Projekttag für alle Schulen wir die Aktion „Sterne des Sports“ gestartet. Sportmobile der Sportjugend Börde und des Projekts „Integration durch Sport“ mit weiteren tollen sportlichen Angeboten sowie der Power–Street-Tour stehen zur Betätigung bereit.