Die Firma KWS in Klein Wanzleben lädt erstmals zu einem Talentcampus ein. Gut 80 Besucher von Universitäten und Berufsschulen reisen dazu in die Börde.

Klein Wanzleben. - Fachkräftewerbung und -ausbildung stehen bei den Unternehmen in Deutschland ganz oben auf der Liste. So auch bei der KWS, einem der weltgrößten Saatgutproduzenten, der noch heute an seinem Geburtsort im Zuckerdorf präsent ist. Daher gibt es beim Talentcampus so einiges für die Besucher zu entdecken.