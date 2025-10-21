weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wanzleben
    4. >

  4. Rücktritt in der Börde: Überraschung im Zuckerdorf: Ortsoberhaupt gibt seinen Posten ab und ändert den Blickwinkel

Rücktritt in der Börde Überraschung im Zuckerdorf: Ortsoberhaupt gibt seinen Posten ab und ändert den Blickwinkel

Knut Freese ist als Ortsbürgermeister von Klein Wanzleben zurückgetreten. Er konzentriert sich künftig auf das Bildungsprojekt „Lerndorf Klein Wanzleben“.

Von Christian Besecke 21.10.2025, 18:09
Knut Freese ist als Ortsbürgermeister von Klein Wanzleben zurückgetreten.
Knut Freese ist als Ortsbürgermeister von Klein Wanzleben zurückgetreten. Foto: André Ziegenmeyer

Klein Wanzleben - Knut Freese ist ein erfahrener Kommunalpolitiker. Bereits zum zweiten Mal führt er die Geschicke des Zuckerdorf im Ortschaftsrat. . Nun hat er sein Amt als Ortsbürgermeister niedergelegt – nicht aus Enttäuschung, sondern aus Überzeugung: Er möchte seine ganze Kraft auf das Zukunftsprojekt „Lerndorf Klein Wanzleben“ konzentrieren.