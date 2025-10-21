Knut Freese ist als Ortsbürgermeister von Klein Wanzleben zurückgetreten. Er konzentriert sich künftig auf das Bildungsprojekt „Lerndorf Klein Wanzleben“.

Überraschung im Zuckerdorf: Ortsoberhaupt gibt seinen Posten ab und ändert den Blickwinkel

Klein Wanzleben - Knut Freese ist ein erfahrener Kommunalpolitiker. Bereits zum zweiten Mal führt er die Geschicke des Zuckerdorf im Ortschaftsrat. . Nun hat er sein Amt als Ortsbürgermeister niedergelegt – nicht aus Enttäuschung, sondern aus Überzeugung: Er möchte seine ganze Kraft auf das Zukunftsprojekt „Lerndorf Klein Wanzleben“ konzentrieren.