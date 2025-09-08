Im kommenden Jahr schließen sich die Pforten der Klein Wanzleber Lehranstalt endgültig. Wie sieht die Alternative aus? Ortschaftsrat und Mitglieder des Stadtrates der Einheitsgemeinde äußern sich.

Der Klein Wanzleber Grundschulkomplex mit der Sporthalle (links) aus der Vogelperspektive.

Klein Wanzleben - Es ist beschlossene Sache, mehrheitlich hat der Rat der Stadt Wanzleben-Börde die Schließung der Grundschule im Zuckerdorf verabschiedet. Vorausgegangen waren Empfehlungen des Sozialausschusses und der Ortschaftsräte in Klein Wanzleben und Remkersleben. Warum ist das so.