Wildmüll in der Börde Unglaublich: Illegale Müllverkippung landet im Röthebach bei Remkersleben
Müll in Größenordnungen haben bislang unbekannte Täter in den Lauf des Röthebachs bei Remkersleben gekippt. Entdeckt haben die Ablagerungen Einwohner des Ortes.
12.09.2025, 18:10
Remkersleben - Der Unmut bei den Remkerslebern ist groß. Illegal verkippter Müll ist im erst kürzlich frisch sanierten Röthebach gelandet. Das Ordnungsamt der Stadt Wanzleben-Börde hat den Fall aufgenommen und den Landkreis Börde informiert. Was passiert jetzt?