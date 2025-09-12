Müll in Größenordnungen haben bislang unbekannte Täter in den Lauf des Röthebachs bei Remkersleben gekippt. Entdeckt haben die Ablagerungen Einwohner des Ortes.

Allein auf diesem Haufen finden sich etwa 40 Säcke mit Haushaltsmüll und Essensresten, die im Bett des Rötegrabens gelandet sind.

Remkersleben - Der Unmut bei den Remkerslebern ist groß. Illegal verkippter Müll ist im erst kürzlich frisch sanierten Röthebach gelandet. Das Ordnungsamt der Stadt Wanzleben-Börde hat den Fall aufgenommen und den Landkreis Börde informiert. Was passiert jetzt?