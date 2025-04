Alexander Smoljanovic aus Wanzleben hat ein ungewöhnliches Hobby. Er ist Fan von Müllbehältern. Inzwischen besitzt er 245 davon und ist damit der Krösus in der Szene. Warum es genau so kommen musste, weist eine Volksstimme-Recherche nach.

Wanzleben. - Mit seinem Faible ist der Wanzleber nicht allein. Es gibt eine echte Sammlerszene. Das sind gut 200 Hardcore-Spezialisten weltweit. In wenigen Jahren hat Alexander Smoljanovic den Sprung an die Spitze geschafft. Dabei wurde ihm die ungewöhnliche Leidenschaft schon in die Wiege gelegt.