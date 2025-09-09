weather regenschauer
  4. Berufsmesse in der Börde: Unternehmen stellen sich in der Sekundarschule Wanzleben vor

Schüler und Eltern kommen mit Vertretern von Firmen aus der Region ins Gespräch. Die Veranstaltung wird bereits zum 19. Mal in der Sarrestadt ausgerichtet.

Von Christian Besecke 09.09.2025, 18:00
Der Stand der Bundeswehr wurde von den Schülern sehr oft frequentiert. Foto: Hagen Uhlenhaut

Wanzleben - Die Berufsmesse hat in Wanzleben bereits eine lange Tradition. Typisch dafür ist das Zusammentreffen mit Azubis der jeweiligen Unternehmen und den Schülern und Eltern. Auch in diesem Jahr ist der Zuspruch groß und es gibt einen interessanten Trend.