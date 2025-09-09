Schüler und Eltern kommen mit Vertretern von Firmen aus der Region ins Gespräch. Die Veranstaltung wird bereits zum 19. Mal in der Sarrestadt ausgerichtet.

Unternehmen stellen sich in der Sekundarschule Wanzleben vor

Der Stand der Bundeswehr wurde von den Schülern sehr oft frequentiert.

Wanzleben - Die Berufsmesse hat in Wanzleben bereits eine lange Tradition. Typisch dafür ist das Zusammentreffen mit Azubis der jeweiligen Unternehmen und den Schülern und Eltern. Auch in diesem Jahr ist der Zuspruch groß und es gibt einen interessanten Trend.