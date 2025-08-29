115 Pläne für das neue Jahr Utopische Wünsche im Sülzetal: Ideen 70 Millionen teurer als möglich

In einer ersten Gesprächsrunde wird in Osterweddingen über die Prioritäten für den Haushalt 2026 für das Sülzetal diskutiert. Die Wünsche umfassen ein Volumen von 73 Millionen Euro – maximal sind drei Millionen Euro möglich.