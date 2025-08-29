weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  115 Pläne für das neue Jahr: Utopische Wünsche im Sülzetal: Ideen 70 Millionen teurer als möglich

115 Pläne für das neue Jahr Utopische Wünsche im Sülzetal: Ideen 70 Millionen teurer als möglich

In einer ersten Gesprächsrunde wird in Osterweddingen über die Prioritäten für den Haushalt 2026 für das Sülzetal diskutiert. Die Wünsche umfassen ein Volumen von 73 Millionen Euro – maximal sind drei Millionen Euro möglich.

Von Udo Mechenich 29.08.2025, 11:50
Man darf doch noch träumen? Die Wünsche für den Haushalt im Sülzetal umfassen ein Volumen von 73 Millionen Euro – höchstens 3 Millionen Euro sind aber möglich.
Foto: picture alliance/dpa

Osterweddingen. - Bei einem reinen Arbeitstreffen sprachen Ratsmitglieder und Ortsbürgermeister zusammen mit Vertretern aus der Sülzetaler Verwaltung über Vorhaben für das Jahr 2026. Dazu waren sie im Osterweddinger Gerätehaus zusammengekommen.